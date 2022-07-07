Монреаль, Канада, , 09:54 — REGNUM Драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь с 7 на 8 июля в Монреале (Канада). Об этом 7 июля сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что на драфте клубы закрепят права на молодых игроков. В ночь на 8 июля состоится первый раунд, остальные шесть пройдут в этот же день вечером.

По результатам жеребьёвки среди 16 клубов, не вышедших в Кубок Стэнли, первым на драфте будет выбирать «Монреаль Канадиенс», занявший последнее место в регулярном чемпионате. Вторым будет выбирать «Нью-Джерси», третьим — «Аризона Койотс».

Лидерами на драфте среди игроков считаются канадский форвард Шейн Райт, словацкий нападающий Юрай Слафковский и американский центрфорвард Логан Кули.

Также в драфте будут участвовать российские хоккеисты — защитник Павел Минтюков, нападающие Данила Юров и Иван Мирошниченко.

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