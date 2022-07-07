Калуга, , 11:17 — REGNUM В Калуге министр образования и науки области Александр Аникеев вручил свидетельства выпускникам губернаторских групп, созданных на базе государственных вузов. В церемонии, которая состоялась в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, приняли участие руководители вузов, выпускники и их наставники. Об этом 7 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Вручение свидетельства выпускнику губернаторской группы Пресс-служба правительства Калужской области

В 2021-2022 учебном году в составе губернаторских групп обучались более 100 студентов в семи вузах: Калужском госуниверситете им. К. Э. Циолковского, Калужских филиалах Финансового университета при правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), а также в Обнинском институте атомной энергетики — филиале «НИЯУ «МИФИ». Более 50 человек закончили полный курс обучения.

«Этот проект мне очень нравится, потому что для вас это прекрасная возможность показать себя и получить дополнительное образование. Мы рассматриваем обучение в губернаторских группах и получение вами свидетельств как включение в кадровый резерв губернатора. В условиях беспрецедентного санкционного давления наши предприятия особенно нуждаются в молодых профессионалах», — отметил Александр Аникеев.

С 2013 года лучшие студенты старших курсов, которые успешно проявляют себя в учебной, творческой и общественной деятельности, обучаются в составе губернаторских групп региона. Это уникальная практика, которая включает изучение законодательства, опыта работы органов государственной власти и местного самоуправления, знакомство с ведущими предприятиями области, помогает воспитывать будущих лидеров и управленцев. Студентам губернаторских групп выплачивается дополнительная стипендия и оказывается содействие в трудоустройстве на территории Калужской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 160 одаренных молодых калужан пополнили губернаторские группы