Самара, , 10:08 — REGNUM Сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям вручила глава Самары Елена Лапушкина. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Жилье Ulc.r

Сообщается, что в 2022 году две многодетные семьи, в которых воспитываются по шесть детей, получили сертификаты на улучшение своих жилищных условий.

«Семья — это основа государства. От того, что нас ждёт дома, зависит наше спокойствие во всех сферах жизни. Вам отдельные слова благодарности за ваши крепкие и замечательные семьи. Ваши крепкие и большие семьи — настоящий пример искренней любви, верности и взаимоуважения», — приводит пресс-служба слова Лапушкиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что единовременная выплата на приобретение либо возведение жилья многодетным семьям, которые имеют пять и более детей, проживающим в г. Самаре введена в 2019 году.