Нью-Дели, , 09:54 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил на полях G20 с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире. Об этом Джайшанкар написал в Twitter.

Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва МИД России

«Хорошая встреча с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Обсудили украинский конфликт и его влияние на ситуацию в мире», — написал он.

Джайшанкар добавил, что стороны отметили «прогресс на переговорах с ЕС по соглашению о свободной торговле».

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии в середине июля пройдёт встреча представителей стран — участников Четырёхстороннего диалога по безопасности (Австралии, Индии, США и Японии, Quad), которую впервые в таком формате проведут главы их энергетических ведомств.

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