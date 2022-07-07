Нью-Дели, 7 июля 2022, 09:54 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил на полях G20 с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем влияние конфликта на Украине на ситуацию в мире. Об этом Джайшанкар написал в Twitter.
Джайшанкар добавил, что стороны отметили «прогресс на переговорах с ЕС по соглашению о свободной торговле».
Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии в середине июля пройдёт встреча представителей стран — участников Четырёхстороннего диалога по безопасности (Австралии, Индии, США и Японии, Quad), которую впервые в таком формате проведут главы их энергетических ведомств.
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