Донецк, 7 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки погибли семь мирных жителей. Об этом 7 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

За последние сутки в период с 8:00 6 июля до 8:00 7 июля в результате обстрелов на территории ДНР погибли семь человек, ещё 30 мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказали о гибели трёх детей после удара кассетным снарядом РСЗО «Ураган» по детской площадке.