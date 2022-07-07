Донецк, 7 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:20 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункты было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли семь мирных жителей, включая трёх детей.