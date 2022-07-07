Чита, , 09:50 — REGNUM Семейные пары Забайкалья получат награды «За любовь и верность». Как сообщает 7 июля пресс-служба правительства региона, пары, которые прожили в браке не менее 25 лет, получат награду «За любовь и верность». Она является общественной и включает в себя одну медаль и два значка «Полевая ромашка».

Забайкалье. Медаль «За любовь и верность» и два значка «Полевая ромашка» Правительство Забайкалья

Торжественное мероприятие в честь празднования Дня семьи, любви и верности состоится 8 июля в Забайкальской краевой филармонии.

Творческие поздравления для участников мероприятия подготовили артисты филармонии.

8 июля — день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаемы на Руси как хранители семьи и брака.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года. Первое торжество в честь Дня семьи, любви и верности состоялось 6 июля в Петровск-Забайкальском районе.

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