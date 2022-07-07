Кабул, 7 июля 2022, 09:49 — REGNUM Прошло 13 дней с начала наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уезд Балхаб провинции Сарипуль в Афганистане. К настоящему времени тысячи семей шиитов-хазарейцев покинули свои дома и укрылись в горах, спасаясь от мести и неизбирательных убийств со стороны сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Беженцы из Бамиана
Беженцы из Бамиана
af. shafaqna.com

По сообщению информационного агентства «Шафакна», среди перемещённых лиц — сотни детей, женщин, больных, инвалидов и стариков, которые больше других подвержены заболеваниям и даже смерти. Беженцы из Балхаба нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и срочной гуманитарной помощи в жаркие летние дни и холодные ночи в горах.

Но до сих пор мировое сообщество и международные организации по оказанию помощи не обращают никакого внимания на беженцев Балхаба и закрывают глаза на гуманитарную катастрофу в этом регионе. Такая позиция вызывает вопросы у многих афганских граждан.

Двойной подход к разным бедствиям

Одновременно с землетрясением магнитудой 5,9 балла в провинциях Хост и Пактика на юго-востоке Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление в Балхабе.

После землетрясения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мировое сообщество и международные организации по оказанию помощи отреагировали быстро, и помощь начала поступать отовсюду. Были доставлены тысячи тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены и других предметов первой необходимости, и была обещана помощь в миллионы долларов — работа, которую все хвалили и считали необходимой.

Но, с другой стороны, полностью игнорировалась гуманитарная катастрофа, происходившая в то же самое время в Балхабе, и даже сейчас никто не говорит о судьбе жителей этого уезда и перемещённых лиц, что многие считают постыдным.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что выделило 100 миллионов афгани для оказания экстренной помощи пострадавшим от землетрясения. Но в то же время войска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили много домов в Балхабе, и многие семьи бежали от войны.

Мировое сообщество и международные организации по оказанию помощи, включая ООН, безразлично относятся к положению беженцев Балхаба. Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) объявила два дня назад, что намерена собрать 110,3 миллиона долларов США для оказания помощи жертвам землетрясения в Хосте и Пактике. Но пока она даже не выразила озабоченности катастрофическим положением хазарейских беженцев Балхаба.

Двойственное отношение международных институтов к двум катастрофам в Афганистане, одна из которых была вызвана стихийным бедствием, а другая — вторжением правящих сил страны, вызвало вопросы у многих афганцев.

Граждане Афганистана спрашивают в социальных сетях, должны ли международные организации по оказанию помощи, которые всегда настаивают на соблюдении прав человека, применять двойные стандарты в отношении людей и их бедствий. Почему они относятся к двум гуманитарным катастрофам в одной и той же стране по-разному? Считается ли одна группа населения более достойной, а другая менее?

Один из граждан Афганистана разместил на своей странице в соцсети фотографии беженцев «Балхабской войны» и написал: »Это Балхаб, географически отличный от Хоста и Пактики. Это место, которое упорно не видят ни правозащитники, ни другие международные организации и институты».

Муртаза, один из пользователей Twitter, опубликовал фотографии ужасающего положения беженцев «Балхабской войны», и написал: »Почему не слышны голоса вынужденных переселенцев и голодающих жителей Балхаба? Миллионы долларов потрачены на помощь голодающим людям Афганистана, но почему не уделяется внимания голодающим жителям Балхаба, которые бежали от войны».

Беженцы из афганского Бамиана
Беженцы из афганского Бамиана
af. shafaqna.com

В опубликованных видеороликах о беженцах Балхаба говорится, что до сих пор им не помогли международные организации по оказанию помощи, и ни одна из этих организаций не связалась с ними.

Положение беженцев «Балхабской войны»

Точной статистики о беженцах из Балхаба нет. Но местные источники говорят, что более половины из 90 000 жителей этого уезда бежали в горы, а некоторые из них укрылись в уезде Якаваланг провинции Бамиан.

В видеороликах, опубликованных в социальных сетях Афганистана, один из этих беженцев говорит, что женщины и дети бежали в горы из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и жестокими убийствами, а их мужчины пропали без вести и участь их неизвестна. Другой беженец говорит, что среди них есть несколько беременных женщин, которые находятся в тяжёлом состоянии и могут погибнуть, а несколько женщин в горах родили в ужасающих условиях, и теперь они и их дети нуждаются в серьёзном уходе.

Одна из перемещённых женщин рассказала, что у них нет ни одежды, ни еды, ни крова, их дети бежали босиком в горы из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и теперь им нужна срочная помощь, чтобы спастись от гибели.

Разграбление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имущества перемещённых лиц

Местные источники в Балхабе подтверждают, что солдаты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивают дома балхабских беженцев и грабят их имущество. По их словам, радикалы забирают ценное имущества, такое как автомобили, мотоциклы и товары первой необходимости.

Кроме того, сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли некоторые дома беженцев и расстреляли некоторых стариков, которые не смогли бежать.

Войдя в город Балхаб, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали выказывать неуважение к мечетям и молельным домам шиитов-хазарейцев, они используют их в качестве военных баз и арсеналов и проигрывают музыку из громкоговорителей шиитских мечетей.