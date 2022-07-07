Кабул, 7 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Прошло 13 дней с начала наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на уезд Балхаб провинции Сарипуль в Афганистане. К настоящему времени тысячи семей шиитов-хазарейцев покинули свои дома и укрылись в горах, спасаясь от мести и неизбирательных убийств со стороны сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

af. shafaqna.com Беженцы из Балхаба

По сообщению информационного агентства «Шафакна», среди перемещённых лиц — сотни детей, женщин, больных, инвалидов и стариков, которые больше других подвержены заболеваниям и даже смерти. Беженцы из Балхаба нуждаются в продуктах питания, медикаментах, одежде и срочной гуманитарной помощи в жаркие летние дни и холодные ночи в горах.

Но до сих пор мировое сообщество и международные организации по оказанию помощи не обращают никакого внимания на беженцев Балхаба и закрывают глаза на гуманитарную катастрофу в этом регионе. Такая позиция вызывает вопросы у многих афганских граждан.

Двойной подход к разным бедствиям

Одновременно с землетрясением магнитудой 5,9 балла в провинциях Хост и Пактика на юго-востоке Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление в Балхабе.

После землетрясения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мировое сообщество и международные организации по оказанию помощи отреагировали быстро, и помощь начала поступать отовсюду. Были доставлены тысячи тонн продовольствия, лекарств, средств гигиены и других предметов первой необходимости, и была обещана помощь в миллионы долларов — работа, которую все хвалили и считали необходимой.

Но, с другой стороны, полностью игнорировалась гуманитарная катастрофа, происходившая в то же самое время в Балхабе, и даже сейчас никто не говорит о судьбе жителей этого уезда и перемещённых лиц, что многие считают постыдным.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что выделило 100 миллионов афгани для оказания экстренной помощи пострадавшим от землетрясения. Но в то же время войска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили много домов в Балхабе, и многие семьи бежали от войны.

Мировое сообщество и международные организации по оказанию помощи, включая ООН, безразлично относятся к положению беженцев Балхаба. Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) объявила два дня назад, что намерена собрать 110,3 миллиона долларов США для оказания помощи жертвам землетрясения в Хосте и Пактике. Но пока она даже не выразила озабоченности катастрофическим положением хазарейских беженцев Балхаба.

Двойственное отношение международных институтов к двум катастрофам в Афганистане, одна из которых была вызвана стихийным бедствием, а другая — вторжением правящих сил страны, вызвало вопросы у многих афганцев.

Граждане Афганистана спрашивают в социальных сетях, должны ли международные организации по оказанию помощи, которые всегда настаивают на соблюдении прав человека, применять двойные стандарты в отношении людей и их бедствий. Почему они относятся к двум гуманитарным катастрофам в одной и той же стране по-разному? Считается ли одна группа населения более достойной, а другая менее?

Один из граждан Афганистана разместил на своей странице в соцсети фотографии беженцев «Балхабской войны» и написал: »Это Балхаб, географически отличный от Хоста и Пактики. Это место, которое упорно не видят ни правозащитники, ни другие международные организации и институты».

Муртаза, один из пользователей Twitter, опубликовал фотографии ужасающего положения беженцев «Балхабской войны», и написал: »Почему не слышны голоса вынужденных переселенцев и голодающих жителей Балхаба? Миллионы долларов потрачены на помощь голодающим людям Афганистана, но почему не уделяется внимания голодающим жителям Балхаба, которые бежали от войны».

af. shafaqna.com Беженцы из афганского Балхаба

В опубликованных видеороликах о беженцах Балхаба говорится, что до сих пор им не помогли международные организации по оказанию помощи, и ни одна из этих организаций не связалась с ними.

Положение беженцев «Балхабской войны»

Точной статистики о беженцах из Балхаба нет. Но местные источники говорят, что более половины из 90 000 жителей этого уезда бежали в горы, а некоторые из них укрылись в уезде Якаваланг провинции Бамиан.

В видеороликах, опубликованных в социальных сетях Афганистана, один из этих беженцев говорит, что женщины и дети бежали в горы из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и жестокими убийствами, а их мужчины пропали без вести и участь их неизвестна. Другой беженец говорит, что среди них есть несколько беременных женщин, которые находятся в тяжёлом состоянии и могут погибнуть, а несколько женщин в горах родили в ужасающих условиях, и теперь они и их дети нуждаются в серьёзном уходе.

Одна из перемещённых женщин рассказала, что у них нет ни одежды, ни еды, ни крова, их дети бежали босиком в горы из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и теперь им нужна срочная помощь, чтобы спастись от гибели.

Разграбление талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имущества перемещённых лиц

Местные источники в Балхабе подтверждают, что солдаты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивают дома балхабских беженцев и грабят их имущество. По их словам, радикалы забирают ценное имущества, такое как автомобили, мотоциклы и товары первой необходимости.

Кроме того, сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сожгли некоторые дома беженцев и расстреляли некоторых стариков, которые не смогли бежать.

Войдя в город Балхаб, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали выказывать неуважение к мечетям и молельным домам шиитов-хазарейцев, они используют их в качестве военных баз и арсеналов и проигрывают музыку из громкоговорителей шиитских мечетей.