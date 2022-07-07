Новосибирск, 7 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Из бюджета Новосибирской области на ремонт дорог будут выделены дополнительные 240 млн рублей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Администрация ТМР Ремонт дороги

«Губернатор Андрей Травников поддержал предложение депутатов Заксобрания о выделении из областного бюджета дополнительно более чем 240 миллионов рублей на ремонт дорог», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на восстановление региональной и муниципальной сети дорог.