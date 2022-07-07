Ивдель, Свердловская область, 7 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ущерб от схода вагонов с рельсов на Среднем Урале составил 14 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Центральное МСУТ СКР Сход вагонов с рельсов на Среднем Урале

Инцидент произошёл 31 мая 2022 года. Возле станции Полуночное Свердловской железной дороги с рельсов сошли семь полувагонов со щебнем. В результате происшествия никто не пострадал, однако железнодорожный путь и вагоны получили повреждения.

Ведомство выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.