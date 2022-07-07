София, 7 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Высший судебный совет Болгарии планирует 7 июля приступить к рассмотрению вопроса о снятии полномочий с действующего генерального прокурора страны Ивана Гешева. Об этом сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальным данным, инициатором процесса отставки Гешева выступили бывший министр юстиции Болгарии Янаки Стойлов и нынешний технический руководитель ведомства Надежда Йорданова. По некоторым данным, Гешев обвиняется в коррупции и «политизации болгарской судебной системы».

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Напомним, должность генпрокурора является одной из ключевых в системе исполнительной власти Болгарии. Свой пост И. Гешев занимает с 18 декабря 2019 года.