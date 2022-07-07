Донецк, , 09:45 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли семь мирных жителей, включая трёх детей. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Алексей Колчин © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели семи гражданских лиц, в том числе троих детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 28 мирных жителей, включая восемь детей, получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-украинскую границу пересекли ещё более 19 тыс. человек.