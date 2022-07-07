Барнаул, , 09:44 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», за 6 месяцев 2022 года более 8311 пациентов Алтайского края получили «кардиопакеты».

Сердце

Как пояснили 7 июля в минздраве региона, при выписке из кардиологических отделений Краевой клинической больницы и кардиодиспансера региональные и федеральные льготники получают рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до 6 месяцев.

Помогать перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тем, кому были выполнены оартокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, помогает система учета граждан. Сейчас в регистре состоят 11 250 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2022 года средняя заработная плата врачей в Алтайском крае сложилась в размере 55,9 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным предыдущим периодом, это больше на 5,1%.

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