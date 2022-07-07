Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала будет построено семь комплексных предприятий по обработке и утилизации отходов мощностью более 200 тыс. тонн в год. Об этом рассказала зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Озеро Байкал Izo-life.ru

По её словам, грамотная система обращения с мусором вокруг озера должна быть выстроена к 2024 году. Согласно оценке «Российского экологического оператора», ежегодно в пределах ЦЭЗ образуется около 67,7 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов.

Таким образом, семь новых предприятий позволят добиться 100-процентной сортировки отходов в центральной экологической зоне, а также снизить объём захоронения в два раза.

«Объём финансирования проектов составит около 4,3 млрд рублей за счёт механизмов зелёных облигаций ППК «РЭО» и концессионных соглашений», — отметила зампред.