Уфа, 7 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Семерых жителей г. Уфы обвинили в похищении людей, грабежах, вымогательствах и разбоях. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

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По версии следствия, двое обвиняемых создали и руководили вооруженной бандой, в состав которой вошли еще семь человек.

В материалах дела указано, что с сентября по октябрь 2020 года фигуранты уголовного дела нападали на жителей, похищали их, удерживали в автотранспортном средстве, вывозили в безлюдные места, требовали передачи денежных средств и другого имущества, применяя насилие и угрожая огнестрельным оружием.

«Для сокрытия следов преступления они записывали признательные показания потерпевших о якобы занятии распространением наркотиков и угрожали передать их в полицию», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что 12 граждан, в том числе трое несовершеннолетних передавали обвиняемым деньги, банковские карты, телефоны, документы на автомобили и паспорта. При этом общая сумма полученного имущества составила более 780 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении семерых жителей г. Уфы в возрасте от 20-и до 32-и лет было возбуждено уголовное дело. Материалы дела в ближайшее время будут направлены суд для рассмотрения по существу.