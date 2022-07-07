Краснодар, 7 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Группа детей из Донецкой Народной Республики отдохнет в лагере «Лазуревый берег» в Геленджике за счёт бюджета Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Bestmaps.ru Геленджик

Всего лагерь примет 21 ребёнка из ДНР. Изначально детей, в сопровождении четырех взрослых, планировали разместить в профориентационном лагере «Лаборатория профессий» станицы Северской, поездку организовывало управление образования администрации Донецка. Однако данный лагерь не состоит в реестре детских здравниц, и власти Краснодарского края приняли решение перевести группу в «Лазуревый берег». В этом лагере дети проведут 21 день. Затем, пояснили в пресс-службе, вопрос будет решаться по ситуации.

Всего на данный момент в черноморских здравницах Кубани на отдыхе находятся около 500 детей из ДНР и ЛНР.