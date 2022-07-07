Ярославль, , 10:02 — REGNUM В муниципальных районах Ярославской области дороги, на которых запланирован ремонт в 2023 году, могут сделать уже в 2022. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.

Ремонт дороги Страница Романа Душко в Facebook

«В этом году хотим в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировать существенно больше дорог, чем планировали. В конце лета подрядчики выйдут на те дороги, которые изначально были в планах на 2023 год, а оплату за работы произведем в январе 2023 года за счет средств дорожного фонда. При этом дорожный фонд следующего года будем увеличивать в ходе переговоров с федеральным центром», — объяснил врио губернатора.

Точный список будет составлен к 1 августа 2022 года, в него попадут дороги, на которые будет вовремя составлена проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы.