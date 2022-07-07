Москва, 7 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Посольство Великобритании в Москве продолжит использовать старый адрес, сообщает РИА Новости.

Великобритания

Журналисты агентства обратились с вопросом о смене адреса после переименования территории возле посольства в площадь Луганской Народной Республики.

Британское посольство располагалось по адресу: Москва, Смоленская набережная, 10, однако после переименования «переехало» на площадь ЛНР, владение 1.

В посольстве утверждают, что продолжат использовать старое название.