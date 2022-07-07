Ирвайн, США, , 09:40 — REGNUM Фестиваль BlizzCon, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её франшизам, вернётся в 2023 году. Эту информацию подтвердил директор Blizzard Майк Ибарра в разговоре с Los Angeles Times.

Blizzard Entertainment Carlos Gutiérrez

Как отмечает издание, Ибарра взял на себя обязательство перезапустить BlizzCon. «Недавно мы наняли нового лидера BlizzCon, Эйприл Макки, которая усердно работает над этим планом. Мы стремимся к тому, чтобы вернуть BlizzCon в 2023 году», — рассказал директор Blizzard Entertainment.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 и 2022 годах проведение фестиваля BlizzCon отменили. Компания решила взять паузу, чтобы «переосмыслить его в будущем».

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