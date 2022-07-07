Ирвайн, США, 7 июля 2022, 09:40 — REGNUM Фестиваль BlizzCon, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её франшизам, вернётся в 2023 году. Эту информацию подтвердил директор Blizzard Майк Ибарра в разговоре с Los Angeles Times.
Как отмечает издание, Ибарра взял на себя обязательство перезапустить BlizzCon. «Недавно мы наняли нового лидера BlizzCon, Эйприл Макки, которая усердно работает над этим планом. Мы стремимся к тому, чтобы вернуть BlizzCon в 2023 году», — рассказал директор Blizzard Entertainment.
ИА REGNUM напоминает, что в 2021 и 2022 годах проведение фестиваля BlizzCon отменили. Компания решила взять паузу, чтобы «переосмыслить его в будущем».
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