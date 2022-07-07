Вашингтон, 7 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. То, что киевский режим начнёт перепродавать поставляемое ему странами Запада вооружение на чёрном рынке было предсказуемо, так как украинские боевики, как правило, не подготовлены для его использования и оказались неспособны к интегрированию этого оружия в свою стратегию ведения боевых действий. Такое мнение 7 июля высказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски.

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По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, такая ситуация с западным оружием на Украине является предсказуемой для любого военного конфликта.

При этом Квятковски уточнила, что случаи перепродажи Киевом западных вооружений на чёрном рынке были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, и во время других этапов военных действий в Донбассе.

«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — сказала она.

Также экс-аналитик Пентагона указала, что из-за того, что целый ряд наименований вооружений и военной техники киевский режим получил в таких объемах, когда их оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий ВСУ. В результате, как считает эксперт, заинтересованные в продаже такого ввиду его доступности лица или преступные группы могут воспользоваться этой ситуацией для извлечения из неё прибыли.

«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (Донбасса — ред.)», — добавила Квятковски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом киевскому режима попадает на чёрный рынок и на Ближний Восток. Позднее директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признал, что возглавляемое им ведомство выявило неоднократные случаи перепродажи поставляемой западными странами гуманитарной помощи и оружия.