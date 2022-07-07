Севский район, Брянская область, 7 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Линия электропередачи была частично повреждена в результате обстрела села Некислицы в Брянской области. Об этом 7 июля в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

На месте работали все оперативные службы. После этого бригада электриков приступила к восстановлению линии электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, приграничное село обстреляла вечером 6 июля украинская артиллерия. Жертв и пострадавших нет.