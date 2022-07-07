Красноярск, , 09:37 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования шестилетнего ребёнка в результате падения из окна общежития возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Отражение в окнах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

По предварительным данным, вечером 10 июня 2022 года мать мальчика находилась на работе, за ним присматривал старший брат. Он ушёл в магазин, оставив младшего брата в комнате одного. В этот момент ребёнок забрался на подоконник, открыл окно и выглянул на улицу. Не удержавшись, он упал с высоты четвёртого этажа.

Мальчик получил сочетанную травму тела. Упавшего обнаружила случайная прохожая, его доставили в больницу. Сейчас жизнь ребёнка находится вне опасности.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Канске Красноярского края проводится проверка по факту травмирования годовалого ребёнка в результате падения из окна.

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