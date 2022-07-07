Париж, , 09:36 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство «не намерено вводить какую-либо национальную меру ответственности» за ношение защитных масок, сообщает Le Figaro.

Премьер-министром Франции Элизабет Борн gouvernement.fr

Элизабет Борн призвала проявлять «бдительность в связи с возобновлением эпидемии COVID-19 и носить маски в закрытых помещениях, где много людей», но ношение масок не будет обязательным.

«Эпидемия снова началась. Поэтому я призываю всех к бдительности. Когда вы находитесь в закрытых помещениях, где много людей, вы должны надевать маски, особенно в транспорте, но мы не намерены принимать какие-либо национальные меры по соблюдению правил, потому что люди должны быть в безопасности. Французы знают правильные шаги», — заявила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции вскоре представит срочные меры по защите населения от инфляции, заявила французский премьер-министр Элизабет Борн 6 июля в ходе выступления перед членами Национального собрания.

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