Казань, 7 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Татарии 46-летнего руководителя строительной компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 56 млн рублей. Соответствующее заключение утвердила региональная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд

По версии следствия, с января 2016 года по март 2019 года обвиняемый умышленно представил в налоговую инспекцию декларацию с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственных отношениях с 34 юридическими лицами.

В результате глава компании уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 56 млн рублей.

На активы предприятия наложен арест. Уголовное дело направлено в суд города Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2016–2019 годах неустановленный злоумышленник внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами.

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