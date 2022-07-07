Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 19 тыс. человек. Об этом сегодня, 7 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса и с Украины с 19 февраля действует режим ЧС. По словам донского губернатора Василия Голубева, срок действия чрезвычайного положения продлится до снижения числа вынужденных переселенцев, прибывающих в Ростовскую область.