Краснодар, , 09:32 — REGNUM Первый миллион тонн зерна пшеницы собрали аграрии Краснодарского края, сообщили 7 июля в пресс-службе администрации региона.

Уборка зерновых Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Наши аграрии собрали первый миллион тонн пшеницы! На Кубани одними из первых в стране приступили к уборке зерновых. На сегодняшний день обмолочено более 20% от запланированных площадей. И несмотря на обилие дождей в конце июня, уборочная кампания не выбилась из графика. Да и урожайность выше прошлогодней — 67 центнеров с гектара», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

В общей сложности в 2022 году зерновые и зернобобовые культуры в Краснодарском крае будут убраны на площади 1,9 млн га. По прогнозам, отметил глава региона, урожай в 2022 году будет не ниже, чем в прошлом.

Продолжается уборка и других культур. Так, валовой сбор ячменя составил почти 1,2 млн тонн, это 92% от запланированного. Хозяйствами края собрано 201,4 тыс. тонн гороха, это 82% от плана. Также началась уборка озимого рапса, на данный момент собрано 64,3 тыс. Тонны — около четверти от запланированного объёма. Завершить уборочную кампанию на Кубани планируют в начале третьей декады июля.