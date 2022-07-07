Первый миллион тонн пшеницы собран в Краснодарском крае
Краснодар, 7 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Первый миллион тонн зерна пшеницы собрали аграрии Краснодарского края, сообщили 7 июля в пресс-службе администрации региона.
В общей сложности в 2022 году зерновые и зернобобовые культуры в Краснодарском крае будут убраны на площади 1,9 млн га. По прогнозам, отметил глава региона, урожай в 2022 году будет не ниже, чем в прошлом.
Продолжается уборка и других культур. Так, валовой сбор ячменя составил почти 1,2 млн тонн, это 92% от запланированного. Хозяйствами края собрано 201,4 тыс. тонн гороха, это 82% от плана. Также началась уборка озимого рапса, на данный момент собрано 64,3 тыс. тонн — около четверти от запланированного объёма. Завершить уборочную кампанию на Кубани планируют в начале третьей декады июля.