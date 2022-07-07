Вашингтон, 7 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Четыре из десяти граждан Северной Кореи страдают от недоедания. Об этом сообщает Yonhap News на совместный доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно опубликованным данным, с 2019 по 2021 год в КНДР от недоедания страдали 41,6% населения страны. По сравнению с 2004–2006 годами показатель вырос на 7,8%.

Между тем 33,9% женщин в возрасте 15-49 лет страдали от анемии. А у 18,2% детей в возрасте до 5 лет была зафиксирована задержка в развитии.

Известно, что хуже ситуация, чем в КНДР наблюдается на Мадагаскаре, где от недоедания страдают 48,5% населения. А также в Йемене (41,4% населения), ДР Конго (39,8% населения), Либерии (38,3% населения).