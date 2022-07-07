Владикавказ, , 09:30 — REGNUM В Северной Осетии вынесен приговор бывшему прокурору Игорю Чельдиеву. Суд признал его виновным в убийстве и отправил на десять лет за решетку. По приговору Пригородного районного суда экс-сотрудник прокуратуры будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Чельдиев обвинен в убийстве своей сожительницы — 44-летней Ирины Боженко, совершенном 4 января 2020 года. Женщина ушла из дома в селении Кобан и пропала. Её тело нашли спустя почти месяц на территории дачи Чельдиева.

Как установило следствие, во время ссоры бывший сотрудник прокуратуры убил её, закопав во дворе домовладения. Женщину захоронили двое подельников по его просьбе. Последние, кстати, получили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей за укрывательство преступления. При этом от исполнения наказания они освобождены в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

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