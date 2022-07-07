* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:30 — REGNUM В то время как Узбекистан подтверждает факт ракетного обстрела с территории Афганистана, местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают нападение.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», в ответ на подтверждение министерством иностранных дел Узбекистана пресс-секретарь полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх Мохаммад Асиф Вазири опроверг информацию об обстреле.

Заявив, что «силы противника» намеревались вступить в бой с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у границы с Узбекистаном, он сообщил, что их цель была сорвана и никакого конфликта не произошло.

Отвергнув сообщение МИД Узбекистана о том, что из Афганистана по территории этой страны были выпущены ракеты, Вазири пояснил: »5 июля не имел места конфликт, в ходе которого ракета была бы выпущена в сторону Узбекистана».

Представитель полиции Балха не сообщил никаких подробностей о личности людей, которые хотели вступить в бой с пограничными силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство иностранных дел Узбекистана ранее заявляло, что из Афганистана по приграничному району было выпущено пять реактивных снарядов, однако они не взорвались, и обстрел не привёл к жертвам и разрушениям. В МИД Узбекистана также подчеркнули, что компетентные органы страны вместе с афганской стороной принимают необходимые меры для выяснения причин данного инцидента.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но ранее ответственность за аналогичный обстрел взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).