Токио, 7 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. У Японии нет альтернативы закупкам российского сжиженного газа. Об этом президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото заявил британскому изданию Financial Times.

Kakidai Mitsui & Co

Глава Mitsui рассказал, что Япония покупает у России природный газ по относительно низкой цене. Долгосрочные контракты с российской стороной позволяют Японии обеспечивать базовые потребности в электроэнергии.

«Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики», — приводит издание слова Хасимото.

По его словам, Япония не желает отказываться от поставок СПГ из России в том числе потому, что цены на спотовом рынке и на газ, и на уголь довольно высоки.

Издание отмечает, что на российские поставки в японском импорте газа приходится примерно 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ в отношении проекта «Сахалин-2». Вместо Sakhalin Energy — совместного предприятия Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi — оператором проекта станет новое российское юридическое лицо. Имущество компании перейдёт в собственность России.

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