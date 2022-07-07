Уфа, 7 июля 2022, 09:31 — REGNUM Производитель косметики из Башкирии намерен выйти на рынок Узбекистана. Об этом 7 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
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«Косметика и бытовая химия у нас тоже свои. Средства для ухода, шампуни, гели для душа, соли для ванн и многое другое. Возможно, вы уже встречали их в продаже», — сообщил он, подчеркнув, что изготавливает эту продукцию благовещенская компания.
Он напомнил, что свой проект руководство предприятия представило впервые на «Предпринимательском часе» у главы Благовещенского района в марте 2021 года. Предприниматель тогда просил помочь выбрать производственную площадку и собрать документы для вступления в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОСЭР).
Хабиров отметил, что меньше чем через два месяца организация вошла в число резидентов ТОСЭР «Благовещенск».
Глава региона сообщил, что в настоящее время на предприятии трудятся свыше 60 человек, они выпускают бытовую химию и косметическую продукцию, которая реализуется в России, Белоруссии и Казахстане.
«В мае 2022 года представители компании в составе бизнес-миссии Башкирии посетили Узбекистан — прощупывают новые рынки», — сообщил Хабиров.