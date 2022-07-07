Донецк, 7 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Украинские нацисты повергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Михайловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три ребёнка погибли в результате обстрела украинских войск мирных кварталов Донецка.