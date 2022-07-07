Брянск, 7 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими боевиками 6 июля села Некислицы Брянской области получила частичные повреждения линия электропередачи (ЛЭП). Об этом 7 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

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«В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Брянской области добавил, что в настоящее время бригада электриков уже начала устранение повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты повергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республики.