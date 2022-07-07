Томск, 7 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Педагогические университеты Томска и Луганска 8 июля подпишут соглашение о партнёрстве. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Страница ТГПУ в соцсети «ВКонтакте» Томский государственный педагогический университет

Торжественное мероприятие состоится в здании Томского государственного педагогического университета в рамках визита делегации ЛНР.

«Для гостей из Луганской народной республики презентуют томский научно-образовательный комплекс, проведут экскурсии по историческим местам города, организуют встречу с детьми из ЛНР — участниками проекта ТГПУ «Университетские смены», — отметили в администрации.