7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 22:38 — REGNUM Заявление премьера Польши о том, что санкции против России не сработали, вызвало интерес и отклики у пользователей соцсетей в Грузии.

Пояс Евросоюз Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К сожалению, эффект от санкций наступит в среднесрочной перспективе — через год, два или пять лет. В краткосрочной же перспективе из-за роста товарных цен Россия выходит из этого положения невредимой», — так перевела слова польского премьера на грузинский язык грузинская телекомпания «Имеди».

Реакция большинства пользователей была саркастичной и ироничной. Автора слов осыпали нелицеприятными «эпитетами», самым благозвучным из которых можно считать «тупица».

«Пострадавшими останетесь вы сами. Евросоюз уже испускает дух. Устроили масоны вам… вашими же руками», — отозвался Д. А.

«Что просветило им умы? Интересно, кто накормил их гоми (грузинская кукурузная каша)? Если подождете еще 5 лет, интересно, что останется от Украины?» — возмутился М. С.

«Как сказать? Вначале сами мозги просверлили: скоро наступят последствия. А сейчас почему изменили мнение?» — обратился к польскому премьеру М. Ф.

«Они что, еще пять лет воевать собираются?» — поинтересовался Ш. К.

«А еще говорили, что она (Россия) сегодня заснет, а завтра не проснется??? Ух ты, посмотри на них!!! Что, повели вас заранее рассчитанными путями? Бессовестные!!! Сейчас воюйте, а мы посмотрим!!!» — высказался Ш. Т.

«Да он, оказывается, еще и путинист», — съязвил Л. Н.

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«Эти европейцы — как индюки, склевавшие чачу», — сравнил С. А.

«А как вы думали? У санкций принцип бумеранга!» — к сведению западных политиков написал Г. М.

«Европе не поздоровилось», — заключил Р. А.

«Этими санкциями вы, наоборот, усилили Россию. Курс рубля, если не ошибаюсь, за последние пять лет не был таким возросшим! А вы поставили себя в положение крыс своей безумной политикой! Наш премьер Гарибашвили в первые дни войны ничего иного и не сказал, а на него тогда напали внутренние и внешние враги», — заметила Н. Ш.

«Россия за последние три месяца продала половину того объема нефти, каменного угля, удобрений и газа, что продавала до войны, но по удвоенным ценам, и кто же пострадал от этого? Только сейчас поняли это европейцы?» — констатировал З. З.

«Смешные они. Как будто не знали. Хотели руками Украины ослабить Россию. Фу, обманщица Европа», — возмутилась М. С.

«Ой, и правда, сами себе установили санкции», — написала Л. К.

«Концерт только начинается», — заключил Д. К.

«Запутались в сплетенной ими же паутине», — добавил А. Ц.