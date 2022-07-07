Лондон, 7 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В возрасте 80 лет скончался Мэнни Чарлтон, бывший гитарист британской рок-группы Nazareth. Об этом сообщил его внук Джейми Чарлтон в своих соцсетях.

(сс) Stefan Brending Концерт группы Nazareth

«Покойся с миром, дедушка», — написал Джейми Чарлтон. Причину смерти музыканта в свой публикации он не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит основали группу Nazareth в 1968 году. Чарлтон покинул коллектив в 1990-м году.