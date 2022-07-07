Питтсбург, США, 7 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Ситуация вокруг продления контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» является бизнесом. Об этом 7 июля заявил российский нападающий Евгений Малкин.

(сс) Michael Miller Евгений Малкин

«Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город и этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых игроков и скажет мне: «Вы должны двигаться дальше», я пойму. Но надеюсь, я останусь здесь до конца карьеры», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Ранее президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» заявил, что Малкин покинет клуб, если не согласится на разумные условия контракта. Агент игрока оценил шансы хоккеиста остаться в клубе как «50 на 50».