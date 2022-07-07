Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Обещанные западными странами угрозы обрушить экономику России так и не будут выполнены, пишет Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря предпринятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок», — отмечает агентство.

Отмечается, что российская экономика находится на пути к гораздо более слабой рецессии, чем многие аналитики первоначально ожидали.

Этому, по мнению экспертов, способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций. Россия показывает «удивительную способность выдерживать санкционный натиск Запада, которому самому грозят экономические и политические проблемы».