Кемерово, 7 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 июля, на лечении находятся 492 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 31 новый носитель коронавируса. За это же время 52 человека были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе выявлено 166 513 случаев заражения коронавирусом, 163 548 человек выздоровели, 2473 пациента скончались.