Пермь, , 09:21 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело лжериэлторов. Жертвой обмана стали 35 человек. Ущерб составил свыше 33 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Квартира

На скамье подсудимых оказалась семейная пара. Женщина уже имела судимость за аналогичные преступления.

Супруги организовали агентство недвижимости и подыскивали в качестве клиентов безграмотных граждан. В круг потерпевших зачастую входили асоциальные лица, злоупотребляющие спиртными напитками, легко внушаемые и доверчивые. Преступную деятельность пара осуществляла с 2009 года по 2018 год.

Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Женщине назначено пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.