Барнаул, 7 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае уже 200 детей-сирот приобрели квартиры с использованием жилищного сертификата, сообщает правительство региона.

Наталья Диева Жильё

Выдача жилищных сертификатов — это альтернатива, которой могут воспользоваться дети — сироты, достигшие 23 – него возраста и имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни.

«Уже сейчас мы видим востребованность такой меры, двести человек смогли приобрести собственное жилье на средства сертификата, до конца года к ним прибавится еще порядка двухсот граждан. Мы надеемся, что жилищные сертификаты помогут в дальнейшем значительно ускорить движение очереди на получение жилья», — поясняет начальник Регионального жилищного управления Андрей Третьяков.

Сертификат может быть использован для приобретения жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен. Его стоимость в Алтайском крае с 1 июля составляет 2 502 555 рублей. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал.

Из двухсот обладателей сертификата: 157 граждан приобрели жилье в городах края, еще 43 — в селах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае многие годы ждут и не дожидаются положенного жилья дети-сироты. По данным ИА Банкфакс, очередь сокращается, в том числе по естественным причинам: с 2017 года из нее выбыли более 10 граждан по причине смерти.

В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

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