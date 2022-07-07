Казань, , 09:34 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии предложили расширить республиканский опыт на федеральном уровне по установлению единовременных выплат за рождение третьего ребенка проживающим в сельской местности женщинам. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Новорожденный

По словам директора центра семьи и демографии академии наук РТ, доктора социологических наук Чулпан Ильдархановой, средний возраст женщин, родивших первого ребенка, приблизился к 29 годам. Это влияет на вероятность рождения вторых и последующих детей в более позднем возрасте.

Парламентарии предлагают установить единовременную выплату при рождении третьего ребенка женщинам, которые постоянно проживают в селах и в поселках городского типа.

В Татарии с 2018 года установлены единовременный выплаты при рождении первого ребенка проживающим в сельской местности женщинам в возрасте до 25 лет в размере 50 тыс. рублей, третьего ребенка (женщинам в возрасте до 29 лет) — 100 тыс. рублей. За это время в республике родилось свыше 8,8 тыс. детей. Количество выплат на первого ребенка выросло на 6%, на третьего — на 27%. Из республиканского бюджета на эти цели направили около 519 млн рублей.

В целом по республике доля рождений третьих и последующих детей увеличилась на 3,5% и составила по итогам 2021 года 24,8%.

Поддержка женщин на селе обсуждалась женщинами-депутатами законодательных собраний Приволжского федерального округа в рамках одного из заседаний дискуссионной площадки ПФО. Данное предложение поддержали все регионы Поволжья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по количеству регистрации рождений в 2021 году Казань лидирует среди других городов-миллионников Приволжского федерального округа.

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