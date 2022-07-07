Красноярск, , 09:21 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, 8 июля на юге Таймырского района местами ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с.

Гроза Pixabay.com

В центральных и южных районах края, в Эвенкии и в Туруханском районе днём местами прогнозируются грозы. Утром в Эвенкии местами туман.

Добавим, на юге Таймырского района местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске устраняют последствия циклона с ливнем и штормовым ветром.

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