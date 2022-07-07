Бамиан, Афганистан, , 09:21 — REGNUM Представители посольства Исламской Республики Иран в Кабуле на встрече с губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане маулави Абдуллой Сархади заявили о готовности своей страны оказать помощь продовольствием, медикаменты и предметами первой необходимости беженцам из уезда Балхаб в Афганистане. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

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На этой встрече губернатор сказал, что после окончания боёв большинство людей вернулись в Балхаб, но он дал разрешение направить помощь этим людям при содействии спасателей, которые являются афганскими шиитами. Исходя из этого, помощь Ирана планируется направить в уезд Якаваланг провинции Бамиан, где находится большая часть беженцев, а также в сам Балхаб.

Губернатор Бамиана также взял на себя обязательство по обеспечению безопасности спасателей и распределению помощи.

На прошлой неделе, после наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб, большое количество семей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в горных районах и приграничных уездах Бамиана.