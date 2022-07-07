Москва, 7 июля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы арестовал трех генералов МВД и судебного пристава из Санкт-Петербурга, обвиненных в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 7 июля в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте экс-главы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова, бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Ивана Абакумова и судебного пристава Елены Копьевой, ранее занимавшей ответственные посты в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все они будут находиться под стражей в СИЗО как минимум до 5–6 сентября 2022 года.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказано», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанию и аресту обвиняемых предшествовали обыски по делу о злоупотреблениях при использовании средств средств Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» в который перечисляли средства бизнесмены, в том числе владельцы коммерческих МРЭО. По версии следствия, перечисления в этот фонд не всегда были «добровольными», а средства фонда тратились в том числе на личные нужды полицейских начальников.