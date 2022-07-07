Воронеж, 7 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Авария на водоводе, из-за которой жители Коминтерновского района Воронежа в 30-градусную жару почти на двое суток остались без воды, устранена в ночь на 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Работы на месте утечки водовода

Ремонтно-восстановительные работы на участке водовода диаметром 1000 мм специалисты завершили в 03:50, после чего началось заполнение системы.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 июля на водоводе диаметром 1000 мм в Коминтерновском районе Воронежа произошли сразу две аварии. В результате без воды остались около 40 тысяч жителей. В районе ввели режим ЧС. Одну из аварий удалось ликвидировать днём 6 июля, на устранение второй понадобилось больше времени — из-за глубокого залегания участка водовода.