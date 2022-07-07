Лондон, , 09:19 — REGNUM Главы MI5 и ФБР в своем совместном выступлении предупредили об исходящей от Китая угрозе для интересов Великобритании и США, передает агентство Reuters.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум заявил, что его служба уже «более чем удвоила» свои усилия по борьбе с действиями Китая, которые «вызывают озабоченность», и проводит в семь раз больше расследований, чем в 2018 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что китайское правительство «представляет собой самую большую долгосрочную угрозу» для экономической и национальной безопасности Великобритании, США и их союзников в Европе и других странах.

«Китайское правительство пытается формировать мир, вмешиваясь в нашу политику и политику наших союзников», — сказал Рэй и указал, что Пекин вмешивался в выборы в Нью-Йорке в 2022 году, так как не хотел допустить избрания в Конгресс кандидата — бывшего участника протестов на площади Тяньаньмэнь.

Рэй предупредил, что китайское правительство «представляет собой еще более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем это думают даже многие искушенные бизнесмены», и «нацелено на кражу ваших технологий».

МакКаллум рассказал, что в мае были обезврежены действия Китая, направленные на важнейшие аэрокосмические компании.

«Обвинения в адрес Китая со стороны сотрудников спецслужб США и Великобритании совершенно беспочвенны, а так называемые дела, которые они перечислили, — чистая погоня за тенью», — заявил представитель посольства Китая в Великобритании в ответ на просьбу о комментарии.

Представитель сказал, что Китай призывает обе страны «отказаться от давно устаревшего менталитета холодной войны», прекратить распространять слухи о «китайской угрозе» и «перестать создавать конфронтацию и конфликты».

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