Москва, 7 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Предприниматель Антон Пинский может выкупить в России сеть кофеен Starbucks. Об этом 7 июля пишет газета «Ведомости».

Adrianna Calvo Starbucks

Издание ссылается на двух консультантов компании, а также на личного знакомого ресторатора. Уточняется, что сделка может быть завершена в 20-х числах июля. Соглашение предусматривает права аренды на все площади кофеен, однако технологиями американской сети будет пользоваться нельзя.

Новому владельцу будет необходимо сменить название и провести ребрендинг, говорится в публикации.

Ресторатор Антон Пинский является основателем группы Pinskiy& Co.